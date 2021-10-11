Футбольный эксперт Малосолов высказался о предстоящем матче Словения — Россия

Футбольный эксперт Андрей Малосолов прокомментировал предстоящий матч квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении.

«В этом отборочном цикле Словения, мягко говоря, не блистает, но надо понимать, что и состав сборной России, наверное, один из самых средних», — цитирует Малосолова телеканал «360».

Как отметил эксперт, россиянам необходимо побеждать в каждом матче, чтобы сохранить второе место или даже выйти на первое.

Кроме того, Малосолов напомнил, что сборная России в Мариборе уже однажды проиграла, из-за чего не попала на ЧМ-2010. В связи с этим, по мнению эксперта, предстоящий матч станет для болельщиков знаковым.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в словенском городе Марибор. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.

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