Федотов оценил решение судей по скандальному голу Мбаппе

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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал гол форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций УЕФА с Испанией (2:1).
Федотов оценил решение судей по скандальному голу Мбаппе
  • AP

«Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника. VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Сборная Франции в финале обыграла Испанию со счётом 2:1. Победный мяч забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что Франция стала вторым в истории обладателем трофея Лиги наций. Дебютный розыгрыш турнира выиграла команда Португалии.

Ранее испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитать.

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