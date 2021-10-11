Испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитывать

Испанский арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал результат финального матча между сборными Франции и Испании в Лиге наций УЕФА (2:1).

«Если защитник коснулся мяча, то это гол. Конечно, Мбаппе находился в офсайде, но Эрик Гарсия пытался прервать передачу. Сперва незаметно, дотянулся он до мяча или нет. Но в замедленном повторе видно, что он прикоснулся к мячу. Тогда это гол», — цитирует Гонсалеса RMC Sport.

Он отметил, что об офсайде не может быть и речи. Гонсалес рекомендует футболистам учить правила.

Напомним, что Франция стала вторым в истории обладателем трофея Лиги наций. Дебютный розыгрыш турнира выиграла команда Португалии.

Ранее Бензема был назван лучшим игроком финала Лиги наций.