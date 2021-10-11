Испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитывать

Короткая ссылка
Испанский арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал результат финального матча между сборными Франции и Испании в Лиге наций УЕФА (2:1).
Испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитывать
  • AP

«Если защитник коснулся мяча, то это гол. Конечно, Мбаппе находился в офсайде, но Эрик Гарсия пытался прервать передачу. Сперва незаметно, дотянулся он до мяча или нет. Но в замедленном повторе видно, что он прикоснулся к мячу. Тогда это гол», — цитирует Гонсалеса RMC Sport.

Он отметил, что об офсайде не может быть и речи. Гонсалес рекомендует футболистам учить правила.

Напомним, что Франция стала вторым в истории обладателем трофея Лиги наций. Дебютный розыгрыш турнира выиграла команда Португалии.

Ранее Бензема был назван лучшим игроком финала Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить