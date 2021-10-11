Федерация триатлона России и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

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Федерация триатлона России и Российское антидопинговое агентство заключили двустороннее соглашение о взаимодействии в области борьбы с допингом в спорте.
Федерация триатлона России и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве
  • AP

11 октября соглашение подписали президент ФТР Ксения Шойгу и и. о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Соглашение носит долгосрочный характер и включает в себя системную работу по всем направлениям антидопинговой деятельности. Федерация и агентство планируют проводить образовательные семинары и мероприятия для спортсменов и представителей федерации. Сотрудничество также предполагает расследования антидопинговых нарушений.

При этом РУСАДА продолжит целевое тестирование спортсменов федерации. Со своей стороны Федерация триатлона России закладывает в бюджет средства для проведения плановых антидопинговых мероприятий и контрактного тестирования.

Ранее глава набсовета РУСАДА рассказала о последствиях решения WADA по московской лаборатории.

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