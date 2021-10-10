Глава набсовета РУСАДА рассказала о последствиях решения WADA по московской лаборатории

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Наталья Соколова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать разрешение московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

«Формализация решения о приостановке 2020 года не имеет никакого влияния на российских атлетов и весь российский спорт. Не меняется ничего и для операционной деятельности Российского антидопингового агентства, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа», — приводит слова Соколовой РИА Новости.

По её мнению, всем органам управления РУСАДА в интересах российских атлетов необходимо сконцентрировать усилия на выполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне и прохождении проверки WADA, чтобы вернуть им возможность участвовать во всех мировых турнирах — и с использованием гимна и флага России.

Соколова также объяснила октябрьский релиз WADA.

«Право московской лаборатории проводить анализы было приостановлено председателем исполкома Всемирного антидопингового агентства 21 января 2020 года из-за подозрений в манипуляциях данными, передаваемыми во Всемирное антидопинговое агентство. Затем состоялся спортивный арбитраж в Лозанне, в ходе которого обстоятельства, приведшие к приостановлению, получили правовую оценку. С учётом результатов арбитража и состоявшегося после дисциплинарного разбирательства Всемирное антидопинговое агентство подтвердило своё решение. Решение официально ставит точку в деле московской лаборатории», — сказала она.

Соколова отметила, что данные события касаются 2018—2019 годов.

«На протяжении последних лет эта история существенно мешала продвигаться вперёд в переговорах со Всемирным антидопинговым агентством по вопросам восстановления статуса Российского антидопингового агентства. Хотим заверить всё спортивное сообщество и наших международных партнёров, что новые органы управления Российского антидопингового агентства совместно с заинтересованными общественными и государственными организациями максимально сконцентрированы на восстановлении статуса агентства к декабрю 2022 года», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.