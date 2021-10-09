WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.
WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба WADA. Данное решение было принято исполкомом организации из-за несоответствия московской лаборатории международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу. Московская лаборатория, деятельность которой уже была приостановлена ​​с января 2020 года, получила уведомление о решении исполкома.

В соответствии со статьей 13.7 Кодекса WADA лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения уведомления.

Ранее сообщалось, что WADA может исключить марихуану из списка запрещённых препаратов.

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