Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает пресс-служба WADA. Данное решение было принято исполкомом организации из-за несоответствия московской лаборатории международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу. Московская лаборатория, деятельность которой уже была приостановлена ​​с января 2020 года, получила уведомление о решении исполкома.

В соответствии со статьей 13.7 Кодекса WADA лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения уведомления.

Ранее сообщалось, что WADA может исключить марихуану из списка запрещённых препаратов.