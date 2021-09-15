WADA может исключить марихуану из списка запрещённых препаратов

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Представитель консультативной группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил о возможном исключении марихуаны из списка запрещённых препаратов.
WADA может исключить марихуану из списка запрещённых препаратов
  • Reuters

«Научная экспертиза будет начата в следующем году», — цитирует представителя WADA CBC.

В WADA также отметили, что марихуана останется под запретом до 2022 года включительно. 

Напомним, что американская легкоатлетка Шакарри Ричардсон пропустила летние Олимпийские игры в Токио из-за положительного допинг-теста на марихуану.

Ранее бывший председатель Комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев поделился мнением о том, почему гонения на Россию со стороны WADA неожиданно прекратились.

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