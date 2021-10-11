Оярсабаль: все видели, что Мбаппе забил из офсайда

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль поделился мнением о забитом мяче нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций (1:2).

«Все видели, что Мбаппе забил из офсайда. Судья посчитал, что наш защитник дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило необходимо изменить. Тот, кто ввёл его, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле», — цитирует Оярсабаля Marca.

Сборная Франции в финале обыграла Испанию со счётом 2:1. Победный мяч забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что Франция стала вторым в истории обладателем трофея Лиги наций. Дебютный розыгрыш турнира выиграла команда Португалии.

Ранее испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитывать.