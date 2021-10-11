Сэвидж назвал лучшего футболиста в мире

Бывший полузащитник «Лестер Сити» и сборной Уэльса Робби Сэвидж назвал лучшего футболиста мира.

«Мо Салах — лучший футболист мира на данный момент. Поставлю ли я его выше Месси и Роналду? Да. Мбаппе? Да. Неймара? Да. Если сейчас вы думаете о лучшем форварде для своей команды, то Салах приходит на ум первым. Сейчас он лучший в мире в плане создания моментов и выполнения передач», — цитирует Сэвиджа Mirror.

Он выразил надежду, что Салах будет в списке претендентов на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей.

Ранее испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитывать.