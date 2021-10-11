В Госдуме ответили американскому журналисту, усомнившемуся в честности рекордов Валиевой

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв ответил американскому журналисту Филиппу Хершу, который усомнился в двух мировых рекордах россиянки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.
В Госдуме ответили американскому журналисту, усомнившемуся в честности рекордов Валиевой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Непонятно, почему наши зарубежные коллеги и соперники негативно это воспринимают. Надо разобраться не в причинах побед русских, а в причинах поражений американцев. Раньше американцы, канадцы часто были победителями. Никто же не кричал, что это было нечестно. У каждой страны и школы есть свой подъём. За эти высказывания можно только порадоваться и отнестись (к ним. — RT) с долей иронии. Это негласное признание нашей школы», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с мировым рекордом, она набрала 249,24 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева заняла второе место (233,30 балла). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал выступления российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить