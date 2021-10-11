В Госдуме ответили американскому журналисту, усомнившемуся в честности рекордов Валиевой

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв ответил американскому журналисту Филиппу Хершу, который усомнился в двух мировых рекордах россиянки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

«Непонятно, почему наши зарубежные коллеги и соперники негативно это воспринимают. Надо разобраться не в причинах побед русских, а в причинах поражений американцев. Раньше американцы, канадцы часто были победителями. Никто же не кричал, что это было нечестно. У каждой страны и школы есть свой подъём. За эти высказывания можно только порадоваться и отнестись (к ним. — RT) с долей иронии. Это негласное признание нашей школы», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с мировым рекордом, она набрала 249,24 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева заняла второе место (233,30 балла). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал выступления российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.