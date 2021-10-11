Тите заступился за Неймара после критики игры в матче с Колумбией

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Главный тренер Бразилии Тите поддержал форварда Неймара после матча квалификации чемпионата мира 2022 года с Колумбией (0:0).
Тите заступился за Неймара после критики игры в матче с Колумбией
  • AP

«Люди ждут, что он будет делать разницу в каждом матче. Но мы неплохо играли в важном матче, Неймар был хорош, хорошая командная игра. От него ждут чего-то выдающегося в каждом матче. Он невероятный футболист, который всегда готов сделать что-то особенное. Но нельзя ждать, что это будет постоянно», — цитирует Тите RMC Sport.

Матч между Бразилией и Колумбией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года завершился безголевой ничьей (0:0).

До этого сборная Бразилии одержала девять побед подряд.

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