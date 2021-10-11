Гончаренко: у Трусовой пять четверных, поэтому рекорд Валиевой может и не продержаться

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.
Гончаренко: у Трусовой пять четверных, поэтому рекорд Валиевой может и не продержаться
  • РИА Новости

«Давайте не будем забывать, что у Саши Трусовой заявлено пять четверных прыжков, и мы их видели реально выполненными. Поэтому рекорд Камилы может продержаться долго, а может и не продержаться», — цитирует Гончаренко ТАСС.

При этом она отметила, что контент Валиевой был «умопомрачительным и сногсшибательным». Гончаренко считает, что даже падение с тройного акселя не испортило впечатление от программы.

Напомним, что Камила Валиева набрала 249,24 балла и выиграла турнир с мировым рекордом.

Ранее тренер Александр Жулин признался, что был разочарован выступлением чемпионки Европы — 2020 Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.

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