Гончаренко: у Трусовой пять четверных, поэтому рекорд Валиевой может и не продержаться

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

«Давайте не будем забывать, что у Саши Трусовой заявлено пять четверных прыжков, и мы их видели реально выполненными. Поэтому рекорд Камилы может продержаться долго, а может и не продержаться», — цитирует Гончаренко ТАСС.

При этом она отметила, что контент Валиевой был «умопомрачительным и сногсшибательным». Гончаренко считает, что даже падение с тройного акселя не испортило впечатление от программы.

Напомним, что Камила Валиева набрала 249,24 балла и выиграла турнир с мировым рекордом.

Ранее тренер Александр Жулин признался, что был разочарован выступлением чемпионки Европы — 2020 Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.