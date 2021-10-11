Жулин: видимо, Косторная была раздавлена оценками Валиевой на Finlandia Trophy

Тренер Александр Жулин признался, что был разочарован выступлением чемпионки Европы — 2020 Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.

«Косторная — красивая девушка с феноменальным катанием. Видимо, она совершенно была раздавлена оценками Камилы Валиевой, а может быть, недорабатывает на тренировках. Она оставила унылое впечатление, к сожалению. Это одна из самых любимых моих фигуристок. Возможно, её надламывает то, что она не докручивает тройной аксель, а про четверные прыжки разговора и не идёт. Потому ситуация плачевная: если она не изменит своё отношение, то в общем-то всем всё ясно. Я реально желаю Алёне добавить, это очень хорошая девочка. Жалко, что сегодня это не прозвучало — ни программа, ни прыжки, ничего», — цитирует слова Жулина ТАСС.

Косторная заняла третье место на турнире Finlandia Trophy, набрав в сумме 218,83 балла. Победу с мировым рекордом одержала другая россиянка, Камила Валиева (249,24).

Ранее Гончаренко высказалась о катании Косторной на Finlandia Trophy.