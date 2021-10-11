Гончаренко высказалась о катании Косторной на Finlandia Trophy

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила катание чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.

«Если у Камилы Валиевой видна работа над компонентами, Алёна как будто себя придерживает, чтобы не устать к концу программы, — складывается такое ощущение. Нет катания на разрыв аорты. Возможно, она считает, что это пока не те старты, на которых это нужно. Однако лучшая тренировка — это старт, и на нём всё нужно проверять, чтобы добавлять, а не экономить — не тот сезон, не то время, да и вообще это всегда не то. Она безумно красивая, всем нравится, но от неё хочется большего. Хочется сказать ей: «Алёна, давай встряхни себя, ты можешь гораздо больше, чем показала сейчас», — цитирует Гончаренко ТАСС.

На международном турнире в Финляндии Косторная заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 218,83 балла.

Ранее Косторная заявила, что недовольна своим прокатом произвольной программы на Finlandia Trophy.