Косторная заявила, что недовольна своим прокатом произвольной программы на Finlandia Trophy

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Российская фигуристка Алёна Косторная критически высказалась о своём выступлении на турнире Finlandia Trophy, где она заняла третье место.

«Недовольна я своим прокатом, ничего в нём хорошего. Не получилось не то что не всё, а практически все элементы были очень сомнительные. Если вчера я получала удовольствие от своего проката, то сейчас просто ехала, пытаясь собрать элементы, особо не показывая программу и не получая, соответственно, никакого удовольствия», — цитирует слова спортсменки Sports.ru.

Косторная за произвольную программу получила 140,22 балла, а суммарный балл чемпионки Европы — 2020 составил 218,83.

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