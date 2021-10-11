Жулин: Валиева намного лучше чувствует себя в «Болеро»

Тренер Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.

«Блистательное катание Валиевой, блистательное катание Туктамышевой. Это гласит о том, что русские впереди всех. Возможно и выше планку задрать, задерём ещё. Валиева намного лучше чувствует себя в «Болеро», она очень понравилась. Четвертные — бомба. Если бы она ещё и аксель чисто прыгнула… Но, считаю, день сегодня сделала Туктамышева. Это был просто бенефис», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Победу в соревновании одиночниц одержала Камила Валиева, которая установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Елизавета Туктамышева заняла второе место.

Ранее Глейхенгауз оценил выступление подопечных на Finlandia Trophy.