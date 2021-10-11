Жулин: Валиева намного лучше чувствует себя в «Болеро»

Короткая ссылка
Тренер Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.
Жулин: Валиева намного лучше чувствует себя в «Болеро»
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Блистательное катание Валиевой, блистательное катание Туктамышевой. Это гласит о том, что русские впереди всех. Возможно и выше планку задрать, задерём ещё. Валиева намного лучше чувствует себя в «Болеро», она очень понравилась. Четвертные — бомба. Если бы она ещё и аксель чисто прыгнула… Но, считаю, день сегодня сделала Туктамышева. Это был просто бенефис», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Победу в соревновании одиночниц одержала Камила Валиева, которая установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Елизавета Туктамышева заняла второе место. 

Ранее Глейхенгауз оценил выступление подопечных на Finlandia Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить