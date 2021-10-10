Глейхенгауз оценил выступление подопечных на Finlandia Trophy

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты своих подопечных после завершения турнира Finlandia Trophy.

«Так здорово принимать участие в международных соревнованиях, ещё и со зрителями! Поздравляю Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Алёну Косторную. Не всё из задуманного получилось, но это лишь начало! Спасибо всем за поддержку! Будем работать», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли на турнире второе место в соревновании спортивных пар. Валиева одержала победу у одиночниц, в то время как Косторная стала третьей.

Ранее Валиева заявила, что сумела собраться на произвольную программу на Finlandia Trophy.