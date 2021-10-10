Валиева: сумела собраться на произвольную программу на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на турнире Finlandia Trophy.

«Я очень рада, что сумела сегодня собраться на произвольную программу. Пускай не всё получилось за эти два дня. Мне очень понравилась публика в Финляндии — то, как нас встречали, поддерживали всех. Это очень важно», — заявила Валиева в эфире финского телеканала Yle.

На первом в карьере 15-летней фигуристки международном старте среди взрослых Валиева превзошла сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24).

Ранее Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy.