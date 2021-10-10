Валиева: сумела собраться на произвольную программу на Finlandia Trophy
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Я очень рада, что сумела сегодня собраться на произвольную программу. Пускай не всё получилось за эти два дня. Мне очень понравилась публика в Финляндии — то, как нас встречали, поддерживали всех. Это очень важно», — заявила Валиева в эфире финского телеканала Yle.
На первом в карьере 15-летней фигуристки международном старте среди взрослых Валиева превзошла сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24).
Ранее Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy.