Валиева: сумела собраться на произвольную программу на Finlandia Trophy

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на турнире Finlandia Trophy.
Валиева: сумела собраться на произвольную программу на Finlandia Trophy
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я очень рада, что сумела сегодня собраться на произвольную программу. Пускай не всё получилось за эти два дня. Мне очень понравилась публика в Финляндии — то, как нас встречали, поддерживали всех. Это очень важно», — заявила Валиева в эфире финского телеканала Yle. 

На первом в карьере 15-летней фигуристки международном старте среди взрослых Валиева превзошла сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). 

Ранее Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy.

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