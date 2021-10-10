Авербух: Туктамышева сделала серьёзную заявку на попадание в олимпийскую сборную

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о перспективах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на попадание на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
Авербух: Туктамышева сделала серьёзную заявку на попадание в олимпийскую сборную
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Прежде всего хочется поздравить Елизавету Туктамышеву. Приятно, что она начала с достойного проката короткой программы, которую я поставил ей в этом году. Её первое место после короткой программы и прекрасное выступление в произвольной говорят о том, что Лиза намерена побороться, несмотря на то что многие скептики списывают её со счетов. Она сделала очень серьёзную заявку на попадание в олимпийскую сборную», — цитирует Авербуха ТАСС.

На турнире в Финляндии Туктамышева получила 233,30 балла за два проката, заняв второе место и уступив только Камиле Валиевой (249,24).

Ранее Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy.

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