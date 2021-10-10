The Sun: «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Магуайром

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт на улучшенных условиях с центральным защитником команды Гарри Магуайром.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, клуб ведёт переговоры с футболистом по поводу нового пятилетнего контракта. Руководство «Манчестер Юнайтед» готово увеличить зарплату защитника с €220 тыс. в неделю до €350 тыс. в неделю.

За МЮ футболист играет с лета 2019 года. Текущее соглашение Магуайра истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за команду.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Ньюкасл» претендуют на игрока МЮ ван де Бека.