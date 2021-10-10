Карпин взял на себя вину за игру сборной России в матче со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что игра команды против Словакии (1:0) в отборе к чемпионату мира — 2022 не получилась по его вине.
Карпин взял на себя вину за игру сборной России в матче со Словакией
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«Разобрали матч против Словакии. Всё, что не получилось в этой игре, — моя вина. Не так донёс, не так объяснил. К ребятам нет претензий. Игра, которая была со Словакией, — это полностью моя вина. Нас ждёт сложнейший матч. Словения как минимум не слабее Словакии», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало — в 21.45 мск.

Ранее Карпин рассказал о травмах в сборной России перед матчем со Словенией.

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