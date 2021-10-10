Карпин рассказал о травмах в сборной России перед матчем со Словенией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что команда подойдёт к матчу квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении в боевом составе.
Карпин рассказал о травмах в сборной России перед матчем со Словенией
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«После Словакии новых травм нет. Занимались восстановительными занятиями. Все готовы к матчу», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее тренер сборной Словении высказался по поводу отсутствия Дзюбы в команде России.

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