Карпин рассказал о травмах в сборной России перед матчем со Словенией
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«После Словакии новых травм нет. Занимались восстановительными занятиями. Все готовы к матчу», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.
После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.
Ранее тренер сборной Словении высказался по поводу отсутствия Дзюбы в команде России.