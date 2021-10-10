Клюев назвал сроки восстановления Магкеева

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Александр Клюев, агент полузащитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о сроках восстановления футболиста столичного клуба.
Клюев назвал сроки восстановления Магкеева
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«Операция прошла успешно. Стас чувствует себя хорошо, начал реабилитацию. Не будем ничего загадывать, но восстановление будет минимум шесть-семь месяцев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Магкеев будет находиться в Германии до 21 октября. Потом футболист прилетит в Москву, где начнёт курс реабилитации под присмотром докторов «Локомотива».

Напомним, что 22-летнему футболисту в начале октября была сделана операция по пластике передней крестообразной связки колена.

Ранее Магкеев рассказал о процессе восстановления после травмы.

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