Магкеев рассказал о восстановлении после травмы
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«В субботу получил травму, во вторник вылетел в Германию. Думаю, что на следующей неделе мы сделаем операцию», — приводит слова Магкеева официальный сайт московского клуба.
Защитник отметил, что восстановление проходит в обычном режиме.
«На данный момент я передвигаюсь на костылях, в основном занимаюсь мануальной терапией. Всё проходит через боль, но это часть футбола, нужно пережить и подготовиться к возобновлению», — сказал он.
Напомним, что после обследования у Магкеева диагностировали разрыв передней крестообразной связки.
Ранее сообщалось, что бразильский защитник московского «Локомотива» Пабло близок к переходу в «Краснодар».