Магкеев рассказал о восстановлении после травмы

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о восстановлении после повреждения, полученного в матче девятого тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками».

«В субботу получил травму, во вторник вылетел в Германию. Думаю, что на следующей неделе мы сделаем операцию», — приводит слова Магкеева официальный сайт московского клуба.

Защитник отметил, что восстановление проходит в обычном режиме.

«На данный момент я передвигаюсь на костылях, в основном занимаюсь мануальной терапией. Всё проходит через боль, но это часть футбола, нужно пережить и подготовиться к возобновлению», — сказал он.

Напомним, что после обследования у Магкеева диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник московского «Локомотива» Пабло близок к переходу в «Краснодар».