Московский ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе москвичей забитым мячом отметился Фёдор Чалов. У нижегородцев — Кирилл Косарев.

На 86-й минуте игры Чалов не реализовал пенальти.

После десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 баллами идёт на восьмой позиции.

Ранее ЦСКА объявил об уходе тренеров молодёжной команды Андрея Аксёнова и Максима Бокова в ивановский «Текстильщик».