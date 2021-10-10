ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче

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Московский ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче.
ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе москвичей забитым мячом отметился Фёдор Чалов. У нижегородцев — Кирилл Косарев.

На 86-й минуте игры Чалов не реализовал пенальти.

После десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 баллами идёт на восьмой позиции.

Ранее ЦСКА объявил об уходе тренеров молодёжной команды Андрея Аксёнова и Максима Бокова в ивановский «Текстильщик».

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