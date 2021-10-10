ЦСКА объявил об уходе тренеров молодёжной команды Аксёнова и Бокова в «Текстильщик»

Московский ЦСКА объявил об уходе тренеров молодёжной команды Андрея Аксёнова и Максима Бокова в ивановский «Текстильщик».

Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, Аксёнов станет главным тренером клуба из Иванова, а Боков — его помощником.

После 16 туров Футбольной национальной лиги «Текстильщик» занимает 17-е место в турнирной таблице с 14 очками.

Ранее Йошко Влашич, отец экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, раскритиковал работу бывшего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко и нынешнего наставника красно-синих Алексея Березуцкого.