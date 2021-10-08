Отец Влашича раскритиковал Березуцкого и Гончаренко

Йошко Влашич, отец экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, раскритиковал работу бывшего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко и нынешнего наставника красно-синих Алексея Березуцкого.

«В первую половину сезона после приезда Николы в Москву ЦСКА показывал лучший футбол за все три года. Ожидалось, что молодая команда начнёт прогрессировать, но этого не произошло. Команда не смогла хорошо использовать большой зимний перерыв. Подготовка была плохо продумана, тренер внёс не очень удачные тактические изменения, и вместо того, чтобы весной победить в чемпионате, ЦСКА с самого начала потеряли несколько важных очков. Следующий сезон принёс Николе титул лучшего футболиста России, но весной команда снова просела из-за очередных ошибок в длительной зимней подготовке и уступила в битве за чемпионство», — приводит слова Йошко Влашича nacional.hr.

По его словам, ЦСКА не хотел отпускать полузащитника.

«Европейские клубы, пострадавшие от коронавируса, не могли выкупить Николу за €35 млн. «Зенит» предлагал такую сумму, но опция выкупа не распространялась на российские клубы. В третьем сезоне ЦСКА получил нового спонсора. Было потрачено много денег, но тренер не справился с ситуацией, не сумев сбалансировать состав», — рассказал он.

По словам Йошко Влашича, его сын хотел перейти в петербургский «Зенит» или итальянский «Милан».

«Милан» очень хотел Николу, но не смог договориться с ЦСКА. Сын знал, что ему нужно уйти, если он хочет сохранить прогресс в своей спортивной карьере, и надеялся, что не вернётся в Москву после чемпионата Европы. Он даже не участвовал в матчах команды, его отправили тренироваться во второй состав. После этого возможный трансфер в «Зенит» провалился, а переговоры с итальянцами затянулись. Тренировки ЦСКА не отличались высокой интенсивностью, нынешний тренер не позволял никому из своих футболистов оставаться после тренировок. Никола был беспокойным и измождённым. В конце концов он отправился в Лондон и подписал контракт», — сообщил Йошко Влашич.

Напомним, что 21 августа Влашич перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед». В общей сложности он провёл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Ранее защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал, что Влашич скучает по команде.