Магнуссон сообщил, что Влашич скучает по ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал, что по-прежнему общается с бывшим полузащитником команды Николой Влашичем, который перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед».
Магнуссон сообщил, что Влашич скучает по ЦСКА
  • © pfc-cska.com

«Мы поддерживаем связь с Николой. Разговариваем не каждый день, но довольно часто. Он счастлив в «Вест Хэме», но сильно скучает по ЦСКА. У него осталось много друзей в клубе», — сказал Магнуссон в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Влашич перешёл в армейский клуб из английского «Эвертона» на правах аренды в 2018 году, а в 2019-м красно-синие выкупили полузащитника за €15,7 млн. В составе ЦСКА он провёл 61 матч, в котором отметился 23 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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