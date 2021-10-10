Карасёв назначен видеоарбитром на матч отбора ЧМ-2022 Болгария — Северная Ирландия
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт УЕФА, россиянин будет работать на встрече в качестве видеоарбитра.
Помощником Карасёва станет Алексей Лунёв.
Главный арбитр игры — Алексей Кульбаков из Белоруссии.
Матч Болгария — Северная Ирландия состоится 12 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в игре седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.