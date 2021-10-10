Фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Алёна Леонова сообщила о том, что завершает профессиональную карьеру.

«Я нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно узнали пол, ждём мальчика. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались», — приводит слова Леоновой РИА Новости.

По словам фигуристки, в последнее время она думала о проведении мероприятия в октябре на «Мемориале Панина», но и эти планы не реализуются.

«На лёд уже не выйду. Я завершила карьеру и уже не выйду на лёд», — подытожила она.

Леонова — серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года.

Ранее Леонова оценила шансы российской фигуристки Александры Трусовой попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.