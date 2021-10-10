Сборная России вылетела в Марибор на матч со Словенией
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Летим в Марибор ✈️ pic.twitter.com/Cxl2YaAhr9— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021
Встреча России со Словенией состоится 11 октября. Начало игры — в 21:45 мск.
После семи туров отборочного турнира чемпионата мира российская сборная с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в игре седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.