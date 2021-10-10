Сборная России вылетела в Марибор на матч со Словенией

Сборная России вылетела в Марибор на матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словенией.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Летим в Марибор ✈️ pic.twitter.com/Cxl2YaAhr9 — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021

Встреча России со Словенией состоится 11 октября. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира чемпионата мира российская сборная с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в игре седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.