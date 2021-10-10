The Independent: Уайлдер был доставлен в больницу после поражения от Фьюри

Американец Деонтей Уайлдер был доставлен в больницу после поражения от британца Тайсона Фьюри в третьем реванш-поединке.

Как сообщает The Independent, Уайлдера госпитализировали, чтобы исключить возможные травмы после поединка.

Бой проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.

Таким образом, британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету Фьюри 31 победа и одна ничья в 32 поединках. У американца 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 боях.

Напомним, что в первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал Уайлдера.

Ранее Фьюри назвал себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы над Уайлдером.