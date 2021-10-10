Фьюри назвал себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы над Уайлдером

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Британец Тайсон Фьюри прокомментировал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в третьем реванш-бое.
Фьюри назвал себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы над Уайлдером
  • AP

«Я — величайший тяжеловес своей эпохи. 100% и без сомнений, я — номер один», — приводит слова Фьюри BT Sport.

При этом британец отметил, что Уайлдер — «опасный парень».

«Посмотрите, что я сделал! Я провёл в Америке шесть своих последних поединков, трижды подрался с самым жёстким панчером в истории бокса», — сказал он.

Поединок проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.

Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету британца 31 победа и одна ничья в 32 боях. У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 поединках.

Напомним, что в первом бою Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца.

Ранее сообщалось, что Фьюри расплакался после победы над Уайлдером.

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