Фьюри похвалил Уайлдера после победы в третьем бою

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Британец Тайсон Фьюри прокомментировал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в третьем реванш-бою.
Фьюри похвалил Уайлдера после победы в третьем бою
  • AP

«Я хочу поблагодарить моего Господа и Спасителя Иисуса. Я даю ему свою веру, а он дарует мне победы», — приводит слова Фьюри BBC.

Британец отметил, что Уайлдер является сильным панчером.

«Пару раз я падал, мне было больно. Это был шикарный поединок. Деонтей — топовый боксёр, он заставил меня попотеть. Я всегда говорю, что являюсь лучшим в мире, могу точно сказать, что Уайлдер — второй по силе», — сказал он.

Поединок проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.

Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету британца 31 победа и одна ничья в 32 боях. У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 поединках.

Напомним, что в первом бою Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца.

Ранее Фьюри назвал себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы над Уайлдером.

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