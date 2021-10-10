Гол и передача Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» дубль оформил Натан Маккиннон, ещё по шайбе забросили Микко Рантанен и Джей Ти Комфер. У «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Денис Гурьянов и Джейкоб Петерсон.

Гурьянов также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ.