Гол и передача Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения «Колорадо»

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения «Колорадо»
  • AP

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» дубль оформил Натан Маккиннон, ещё по шайбе забросили Микко Рантанен и Джей Ти Комфер. У «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Денис Гурьянов и Джейкоб Петерсон.

Гурьянов также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ.

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