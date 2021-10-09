СМИ: «Фиорентина» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины».

Об этом сообщает footballnews24. По информации источника, итальянская команда претендует на 24-летнего шведского футболиста. В «Фиорентине» рассматривают кандидатуру Ларссона в качестве замены сербскому нападающему Душану Влаховичу, который не намерен продлевать соглашение с «фиалками» и может покинуть команду. Отмечается, что переговоры «Фиорентины» и «Спартака» могут пройти «в лёгком режиме», учитывая, что команды ранее оформили сделку по переходу форварда Александра Кокорина.

В текущем сезоне Ларссон провёл 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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