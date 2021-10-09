СМИ: «Фиорентина» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном

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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины».
СМИ: «Фиорентина» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном
  • РИА Новости

Об этом сообщает footballnews24. По информации источника, итальянская команда претендует на 24-летнего шведского футболиста. В «Фиорентине» рассматривают кандидатуру Ларссона в качестве замены сербскому нападающему Душану Влаховичу, который не намерен продлевать соглашение с «фиалками» и может покинуть команду. Отмечается, что переговоры «Фиорентины» и «Спартака» могут пройти «в лёгком режиме», учитывая, что команды ранее оформили сделку по переходу форварда Александра Кокорина.

В текущем сезоне Ларссон провёл 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Ранее тренер «Легии» признался, что победить «Спартак» было приятнее, чем «Лестер».

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