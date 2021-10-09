Источник рассказал, сколько времени может уйти на восстановление аккредитации московской лаборатории
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ Спорт», ориентируясь на международный опыт подобных ситуаций. На протяжении этого времени РУСАДА и спортивные федерации будут отправлять пробы на исследование в зарубежные лаборатории.
Отозвать аккредитацию рекомендовал дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория имеет возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.
Ранее Хоркина выразила недоумение по поводу решения WADA лишить аккредитации московскую лабораторию.