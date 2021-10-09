Хоркина выразила недоумение по поводу решения WADA лишить аккредитации московскую лабораторию
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«Понятное дело, что это повысит затраты: одно дело — проходить тестирование за рубли, а другое — за валюту. Нам надо бороться, и нужно изучить этот вопрос вдоль и поперёк. Не понимаю, за что и почему так произошло. Не могут от нас никак отстать. Что же им не сидится? В любом случае, я думаю, спортивные юристы уже подросли в плане знаний и умений. Очень надеюсь, что у них всё получится», — приводит слова Хоркиной «Спорт-Экспресс».
Отозвать аккредитацию рекомендовал дисциплинарный комитет WADA. Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.
Ранее юрист объяснил, почему WADA отозвало аккредитацию московской лаборатории.