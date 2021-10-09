Юрист объяснил, почему WADA отозвало аккредитацию московской лаборатории

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории.

«То, что у московской лаборатории отозвали аккредитацию, ничего под собой не несёт. Совершенно. Аккредитация была приостановлена с ноября 2015 года, и поскольку в лаборатории, думаю, не осталось персонала — приостановленную наглухо аккредитацию отозвали. Всё настолько просто», — цитирует юриста «Чемпионат».

До приостановки своей деятельности в январе 2020 года московская лаборатория могла анализировать образцы крови для биологических паспортов спортсменов.

Ранее Свищёв заявил, что России необходимо выстроить отношения с WADA.