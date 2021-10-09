Юрист объяснил, почему WADA отозвало аккредитацию московской лаборатории

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Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории.
Юрист объяснил, почему WADA отозвало аккредитацию московской лаборатории
  • Reuters

«То, что у московской лаборатории отозвали аккредитацию, ничего под собой не несёт. Совершенно. Аккредитация была приостановлена с ноября 2015 года, и поскольку в лаборатории, думаю, не осталось персонала — приостановленную наглухо аккредитацию отозвали. Всё настолько просто», — цитирует юриста «Чемпионат».

До приостановки своей деятельности в январе 2020 года московская лаборатория могла анализировать образцы крови для биологических паспортов спортсменов. 

Ранее Свищёв заявил, что России необходимо выстроить отношения с WADA.

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