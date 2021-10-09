Свищёв: нам необходимо выстроить отношения с WADA

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.
Свищёв: нам необходимо выстроить отношения с WADA
  • РИА Новости

«РУСАДА приостановлена в правах уже давно. К сожалению, теперь официально отозвали аккредитацию у Московской лаборатории. Новое руководство РУСАДА не сумело справиться с налаживанием отношений с WADA — это плохо. Мы надеялись, что российский спорт будет представлен в международной семье. Думаю, что РУСАДА будет оспаривать эти вопросы. Нам необходимо выстроить отношения с WADA. Иначе ничего не возможно. РУСАДА и федерации многое проделали по антидопинговой работе, совершенствуется российское законодательство по данным вопросам. Вероятно, этого недостаточно. Остаётся лишь работать дальше», — цитирует Свищёва Sport24.

9 октября 2021 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о том, что исполком организации принял решение отозвать аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.

Ранее глава РУСАДА отреагировал на отзыв лицензии московской антидопинговой лаборатории.

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