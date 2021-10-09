Глава РУСАДА отреагировал на отзыв лицензии московской антидопинговой лаборатории

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории.
Глава РУСАДА отреагировал на отзыв лицензии московской антидопинговой лаборатории
  • AP

Он назвал данную новость странной и отметил, что лаборатория и так давно не аккредитована, а лицензия отозвана.

«Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг-пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

По его словам, в московской лаборатории не проводится никаких исследований — она выступает только в роли хранилища. И. о. главы РУСАДА также допустил, что произошедшее может быть какой-то ошибкой.

Ранее сообщалось, что WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.

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