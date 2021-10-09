Бензема высказался о поражении от «Шерифа» в матче ЛЧ

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Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 с молдавским «Шерифом» (1:2).
Бензема высказался о поражении от «Шерифа» в матче ЛЧ
  • AP

«Нам просто необходимо как можно быстрее оставить эту игру позади. Как я уже говорил, сезон только начался. Нужно отдать должное «Шерифу», который играл хорошо, несмотря на то что нанёс всего два удара в створ наших ворот. Мы же создали более 30 опасных моментов, но это показывает, что ни к одному матчу нельзя относиться легкомысленно, а «Реал Мадрид» начинает каждую игру в роли фаворита, — цитирует Бензема AS.

После двух туров в групповом этапе Лиги чемпионов «Реал» находится на втором месте в таблице группы D с тремя очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Реал» уступил «Эспаньолу» в восьмом туре Примеры.

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