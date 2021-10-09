Жамнов — о кандидатах в сборную России на ОИ в Пекине: мы никого не списываем со счетов

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что на попадание в состав команды на Олимпийские игры в Токио будет претендовать большое количество хоккеистов.

«Нужно посмотреть, кто и как будет играть ближе к Олимпиаде. Мы никого не списываем со счетов. Мы представим расширенный список кандидатов из НХЛ и КХЛ. Произойти может всё что угодно. До 10 января мы будем перестраховываться. Состав объявим после 12-го числа, когда пройдёт совещание», — цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) согласилась отпустить своих игроков на Олимпиаду в Токио, однако имеет возможность изменить решение до 10 января в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Жамнов заявил, что Панарин готов помочь сборной России по хоккею на Олимпиаде.