Жамнов: Панарин готов помочь сборной России по хоккею на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался по поводу возможного участия нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Он настроен ехать на Олимпиаду. Не вижу никаких препятствий, что Тёма откажется. Мы всё с ним обсудили. Он готов помочь сборной на Олимпиаде», — цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

8 октября Федерация хоккея России огласила первых трёх игроков, вызванных в сборную для участия в Олимпиаде. Ими стали форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также его одноклубник — вратарь Андрей Василевский.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2021 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном вызове Панарина в сборную России по хоккею на ОИ-2022.