Фетисов высказался о возможном вызове Панарина в сборную России по хоккею на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос по поводу возможного вызова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России по хоккею на Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Фетисов высказался о возможном вызове Панарина в сборную России по хоккею на ОИ-2022
  • AP

«Могла ли ФХР успокоить общественность, вызвав Панарина сразу? Надо понимать позицию тренера, отвечающего за состав. Всё зависит только от него. Политика точно не должна вмешиваться во все эти дела», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его мнению, интересным остаётся вопрос, готов ли вообще Артемий к выступлениям за национальную команду. 

«Надеюсь, что всё будет решено в ближайшее время. Интересы команды должны быть превыше всего», — добавил Фетисов.

8 октября Федерация хоккея России огласила первых трёх игроков, вызванных в сборную для участия в Олимпиаде. Ими стали форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также его одноклубник — вратарь Андрей Василевский.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2021 года.

Ранее Фетисов прокомментировал вызов Овечкина, Кучерова и Василевского на Олимпиаду в Пекине.

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