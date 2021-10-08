Фетисов прокомментировал вызов Овечкина, Кучерова и Василевского на Олимпиаду в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о вызове в сборную России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также его одноклубника вратаря Андрея Василевского.
Фетисов прокомментировал вызов Овечкина, Кучерова и Василевского на Олимпиаду в Пекине
  • AP

«Не знаю, для чего принято это решение. Раскручивать Василевского, Кучерова или Овечкина? Мне кажется, подобные интриги не совсем корректны по отношению к команде — надо сразу называть состав и количество запасных в случае травмы. С одной стороны, всё понимаю, с другой — не могу понять данную ситуацию с точки зрения практических вещей», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он отметил, что в других видах спорта не объявляют состав по двойкам или тройкам. При этом эксперт надеется, что имена Овечкина, Кучерова и Василевского не вызовут ни у кого споров.

«Надеюсь, на этом интрига закончится и всю команду объявят в ближайшее время. С уважением отношусь к ребятам, но объявлять по три человека — это по-хорошему провокация», — сказал Фетисов.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2021 года.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о вызове Овечкина на ОИ-2022 фразой Шекспира.

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