Плющев ответил на вопрос о вызове Овечкина на ОИ-2022 фразой Шекспира
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«Нет ничего неожиданного в вызове этих трёх игроков на Олимпиаду. Всё прогнозируемо на 120 процентов. Почему место Овечкина в составе не подвергается сомнению? Есть много того, друг мой Горацио, что нам неведомо на этом свете», — цитирует Плющева «Чемпионат».
При этом он уверен, что в окончательный состав также войдёт нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, а сейчас объявили тех, кто уже дал согласие на участие в Играх.
«Читал комментарий Жамнова: он рассчитывает на Панарина», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что Овечкин, Кучеров и Василевский поедут на ОИ-2022 в составе сборной России.