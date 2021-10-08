Плющев ответил на вопрос о вызове Овечкина на ОИ-2022 фразой Шекспира

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал вызов в национальную команду форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также его одноклубника — вратаря Андрея Василевского.

«Нет ничего неожиданного в вызове этих трёх игроков на Олимпиаду. Всё прогнозируемо на 120 процентов. Почему место Овечкина в составе не подвергается сомнению? Есть много того, друг мой Горацио, что нам неведомо на этом свете», — цитирует Плющева «Чемпионат».

При этом он уверен, что в окончательный состав также войдёт нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, а сейчас объявили тех, кто уже дал согласие на участие в Играх.

«Читал комментарий Жамнова: он рассчитывает на Панарина», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Овечкин, Кучеров и Василевский поедут на ОИ-2022 в составе сборной России.