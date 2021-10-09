Мишин: Туктамышева была невероятно женственна в короткой программе на Finlandia Trophy
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«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99 балла. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, однако совершенству нет предела. Это чистая правда. Лиза действительно каталась сегодня очень хорошо. Я бы отметил черту, которая мне особенно понравилась, — она была очень женственная. Чисто откатала технически и была невероятно женственная — так можно описать её сегодняшнее выступление. У Туктамышевой все элементы получались легко. Эти элементы были аккуратно вкраплены в общую песню, которую она сегодня нам всем спела», — цитирует Мишина Sport24.
24-летняя Туктамышева выиграла короткую программу на турнире, показав лучший результат в карьере (81,53 балла).
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