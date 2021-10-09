Мишин: Туктамышева была невероятно женственна в короткой программе на Finlandia Trophy

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал первое место своей подопечной Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.
Мишин: Туктамышева была невероятно женственна в короткой программе на Finlandia Trophy
  • AP

«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99 балла. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, однако совершенству нет предела. Это чистая правда. Лиза действительно каталась сегодня очень хорошо. Я бы отметил черту, которая мне особенно понравилась, — она была очень женственная. Чисто откатала технически и была невероятно женственная — так можно описать её сегодняшнее выступление. У Туктамышевой все элементы получались легко. Эти элементы были аккуратно вкраплены в общую песню, которую она сегодня нам всем спела», — цитирует Мишина Sport24.

24-летняя Туктамышева выиграла короткую программу на турнире, показав лучший результат в карьере (81,53 балла).

Ранее Тарасова оценила дебют Валиевой во взрослом катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить