Мишин: Туктамышева была невероятно женственна в короткой программе на Finlandia Trophy

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал первое место своей подопечной Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.

«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99 балла. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, однако совершенству нет предела. Это чистая правда. Лиза действительно каталась сегодня очень хорошо. Я бы отметил черту, которая мне особенно понравилась, — она была очень женственная. Чисто откатала технически и была невероятно женственная — так можно описать её сегодняшнее выступление. У Туктамышевой все элементы получались легко. Эти элементы были аккуратно вкраплены в общую песню, которую она сегодня нам всем спела», — цитирует Мишина Sport24.

24-летняя Туктамышева выиграла короткую программу на турнире, показав лучший результат в карьере (81,53 балла).

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