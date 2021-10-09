Тарасова оценила дебют Валиевой во взрослом катании

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.
Тарасова оценила дебют Валиевой во взрослом катании
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нормально дебютировала Валиева. Ну упала она, и что? Это только начало сезона, короткая программа на первом турнире. Ни о каком неудачном дебюте Валиевой не может идти речи. Впереди ещё произвольная программа, подождите», — цитирует Тарасову Sport24.

15-летняя фигуристка упала при выполнении тройного акселя, получила за свой прокат 74,93 балла и заняла третье место. Для Валиевой Finlandia Trophy стал первым взрослым международным турниром в карьере.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy, Косторная — вторая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить