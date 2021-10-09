Тарасова оценила дебют Валиевой во взрослом катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.

«Нормально дебютировала Валиева. Ну упала она, и что? Это только начало сезона, короткая программа на первом турнире. Ни о каком неудачном дебюте Валиевой не может идти речи. Впереди ещё произвольная программа, подождите», — цитирует Тарасову Sport24.

15-летняя фигуристка упала при выполнении тройного акселя, получила за свой прокат 74,93 балла и заняла третье место. Для Валиевой Finlandia Trophy стал первым взрослым международным турниром в карьере.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy, Косторная — вторая.