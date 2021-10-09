Месси рассказал о трудностях при адаптации в ПСЖ

Нападающий Лионель Месси признался, что пока ему не удалось полностью адаптироваться во французском клубе.

«Я вынужден признать, что пока чувствую себя несколько потерянным. Мои дети ходят здесь в школу. Они учат новые слова и сразу же их запоминают. В этом они лучше меня», — приводит слова Месси L'Equipe.

34-летний аргентинец летом 2021 года покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте ввиду финансовых ограничений Ла Лиги.

Ранее Месси заявил, что счастлив после перехода в ПСЖ.